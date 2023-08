Xiaomi официально известила дату анонса складного смартфона Mix Fold3. Он состоится в понедельник, 14 августа. Устройство представит лично глава Xiaomi Лей Цзюнь – его ежегодное выступление начнется в 14.00 по киевскому времени.

Когда это приходит в дружественные телефоны, быть слабым и lightweight is not enough. What реально matters є ensuring that the product features не shortcomings. Это what will shape the future of foldable phones. Ваше новое продвижение, #XiaomiMIXFold3 , defines a new standard for… pic.twitter.com/SoKNtzio1g