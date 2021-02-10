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Раскрыты планы Apple по ноутбукам на 2024 год – много новых MacBook!

17.10.2023 80 0

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНИЙКИ НОУТБУКОВ

 

По информации известного аналитика Марка Гурмана, Apple планирует выпустить 4 новых модели MacBook в 2024 году с чипами серии M3.

 

MacBook Air

 

Ожидается анонс 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max. Они уже прошли тестирование прототипов. Релиз планируется к началу 2024 года.

 

Также в разработке находятся 13- и 15-дюймовые MacBook Air с базовым чипом M3. Их анонс ожидается весной или летом следующего года.

 

MacBook Air

 

Чипы M3 будут обладать улучшенной производительностью и энергоэффективностью. Новые MacBook с их использованием обеспечат лучшую производительность и продолжительность работы.

 

Однако, несколько странно, что в этом году M3 Pro и M3 Max должны показать раньше, чем базовые M3, однако, возможно, Apple готовится изменить стратегию выпуска собственных ноутбуков, будет видно ближе к релизу.

 

Источник - macrumors

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 17.10.2023
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Раскрыты планы Apple по ноутбукам на 2024 год – много новых MacBook!