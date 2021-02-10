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Раскрыт дизайн Honor Magic6 Pro в преддверии презентации 10 января

03.01.2024 191 0

Наконец-то мы увидели дизайн

Джордж Чжао, генеральный директор Honor, поделился изображением одного из смартфонов Honor Magic6 на weibo, подробно рассказав о вдохновении, лежащем в основе дизайна.

Он объяснил, как пятилетняя история китайской цивилизации, резьба по камню в 19 веке и "жизнеспособность всего живого в природе" вдохновили на создание кружочка блока камер.

honor

Цвет Haihu Green демонстрирует ледяные чудеса зимнего озера Цинхай. В свою очередь Flowing Cloud Purple, вдохновленный красотой рассвета на берегу озера Цинхай, где светло-фиолетовый утренний свет отражает рябь, а плывущие по ней озерная вода и облака являются идеальным отражением друг друга.

honor

Отбросив рекламный жаргон, мы видим, что серия Magic6 будет придерживаться дизайна с тремя камерами. Позже информатор Digital Chat Station поделился изображениями Magic6 Pro со всех ракурсов перед их публикацией в официальном магазине Honor. Также он сообщил, что Honor Magic6 Pro будет иметь три варианта памяти – 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

honor

На следующей неделе компания проводит большое двухдневное мероприятие. 10-11 января Honor представит серию Magic6 и интерфейс MagicOS 8.0.

Источник: gsmarena

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 03.01.2024
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Раскрыт дизайн Honor Magic6 Pro в преддверии презентации 10 января