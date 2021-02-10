Розовый экран iPhone 13: бракованный дисплей или программный глюк?

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Пользователи жалуются на проблемы с дисплеями новых iPhone

Несмотря на то, что Apple расхваливает качество своих устройств, в отдельных случаях владельцам «яблочной» техники приходится посещать сервисные центры компании. Так, Apple допустила нарушения при производстве iPhone 13, оснастив их некачественными компонентами, полагают ряд экспертов. Некоторые пользователи пожаловались на странное поведение экрана iPhone 13.

Сообщается, что дисплей смартфона склонен заливаться розовым цветом. Больше всего раздражает не только резкая смена окраса, но то, что смартфон начинает подтормаживать и даже может уйти в самопроизвольную перезагрузку. Интересно, что Apple осведомлена о существовании дефекта еще с октября прошлого года, когда появились первые жалобы, что экран розовеет при активации сверхширокоугольного режима в камере. Тогда посчитали, что проблема аппаратная и повинна в нем сама камера.

Служба поддержки Apple в общении с одним из пользователей отрицает существование аппаратной проблемы и грешит на зависание системы. Чтобы справиться с проблемой, она рекомендует создать резервную копию данных и обновить систему до последней версии. А также стоит обновить приложения, чтобы исключить несовместимость утилит и iOS.

О природе проблемы судить сложно, но есть вероятность, что проблема все же не программная. Ряд пользователей сообщают, что Apple заменила им дефектные смартфоны, а другим предложила выполнить гарантийный ремонт. Это заставляет думать, что проблема все же носит аппаратный характер.

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Источники: mydrivers, discussions.apple.com