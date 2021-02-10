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Первая за последние три года полноценная выставка технологий открыла свои двери для посетителей

Сегодня, 26 февраля, начался так называемый нулевой день выставки MWC в Барселоне. До 2020 года это была самая масштабная мера с анонсами новых технологий и готовых устройств. Затем пандемия внесла свои коррективы. в 2020 году ее вообще отменили, а в 21 и 22 году она была значительно меньше и многие компании не принимала в ней участие. И вот в 2023 году выставка вновь достигла прежних масштабов.

Многие компании уже анонсировали презентации своих новых смартфонов и планшетов. Линейка Xiaomi 13﻿, OnePlus 11 Concept﻿, линейка Honor Magic, Tecno Phantom V Fold и Phantom V Flip, Realme GT3 и много интересных устройств и прототипов будущих технологий. Очень много внимания будет уделено стремительно развивающемуся направлению искусственного интеллекта и интернета вещей. Нас ждет очень насыщенная анонсы неделя и мы будем внимательно наблюдать за новостями и рассказывать вам о самом интересном.

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Источник: mwcbarcelona