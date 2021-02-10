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Распродажа Realme 10 Pro: ТОП за свои деньги среди бюджетных смартфонов всего от 6 758

15.08.2023 21 0

Стильный и недорогой Realme 10 Pro

Realme 10 Pro действительно может порадовать любителей стильных смартфонов, ведь имеет дизайн с прямыми гранями, что напоминает более дорого флагманские смартфоны, а также достаточно властям цвета: золотой (Gold), голубой (Nebula Blue) и черный (Dark Matter).

 

realmi 10 pro

 

Именно о данном телефоне можно сказать "ТОП за свои деньги", ведь у него достаточно мощный процессор Snapdragon 695 - чрезвычайно энергоэффективный, даже при высоких нагрузках почти не чувствуется нагрев, действительно большой и хороший IPS дисплей 6.72" на целых 120 Гц с минимальными рамками, на котором будет комфортно потреблять контент.

 

realmi 10 pro

 

Аккумулятор здесь тоже, как и у многих, на 5000 мАч, он позволяет пользоваться смартфоном бесперебойно в течение длительного времени. Также в комплекте идет быстрая зарядка 33 W.

 

Главная камера состоит из двух модулей: 108 МП+2 МП. Фотографии получаются красивые и насыщенные.

 

realmi 10 pro

 

Смартфон себя часто показывает даже лучшим во многих моментах других этой же ценовой категории, не удивительно, что он один из самых популярных.

 

Приобрести этот отличный смартфон можно по ссылке ниже:

 

Realme 10 Pro 5G 8/256GB – от 6 758 грн.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 15.08.2023
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