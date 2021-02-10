Распродажа Realme 10 Pro: ТОП за свои деньги среди бюджетных смартфонов всего от 6 758

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Стильный и недорогой Realme 10 Pro

Realme 10 Pro действительно может порадовать любителей стильных смартфонов, ведь имеет дизайн с прямыми гранями, что напоминает более дорого флагманские смартфоны, а также достаточно властям цвета: золотой (Gold), голубой (Nebula Blue) и черный (Dark Matter).

Именно о данном телефоне можно сказать "ТОП за свои деньги", ведь у него достаточно мощный процессор Snapdragon 695 - чрезвычайно энергоэффективный, даже при высоких нагрузках почти не чувствуется нагрев, действительно большой и хороший IPS дисплей 6.72" на целых 120 Гц с минимальными рамками, на котором будет комфортно потреблять контент.

Аккумулятор здесь тоже, как и у многих, на 5000 мАч, он позволяет пользоваться смартфоном бесперебойно в течение длительного времени. Также в комплекте идет быстрая зарядка 33 W.

Главная камера состоит из двух модулей: 108 МП+2 МП. Фотографии получаются красивые и насыщенные.

Смартфон себя часто показывает даже лучшим во многих моментах других этой же ценовой категории, не удивительно, что он один из самых популярных.

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Realme 10 Pro 5G 8/256GB – от 6 758 грн.

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