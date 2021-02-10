Realme GT NEO 5 – крутой субфлагман с быстрой зарядкой 150 Вт и дисплеем 144 Гц от 14 897

226

БЫСТРОСТЬ И МОЩНОСТЬ

Realme GT NEO 5 - это субфлагман от realme, сочетающий высокую производительность и инновационные технологии - а еще приятную цену благодаря скидке на AliExpress.

Смартфон оснащен 6,74-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2772x1240 пикселей. Такой экран обеспечивает очень плавное изображение.

Под капотом – мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который легко тянет даже самые требовательные игры и программы.

А фирменная технология быстрой зарядки 150 Вт позволяет полностью зарядить батарею 5000 мАч всего за 15 минут! С камерой здесь тоже все в порядке – Sony IMX 890 – типичный представитель серднебюджетного класса, точно не разочарующий людей, которые выберут к переходу именно этот аппарат.

Единственное, что стоит уточнить – здесь китайская версия прошивки. Тем не менее, глобалку установить совсем не сложно – в интернете есть инструкция, которая займет максимум 40 минут.

Мы предлагаем купить realme GT NEO 5 12/256 Гб на AliExpress по привлекательной цене 14 897 грн с использованием промокода. Если вам нужен мощный и быстрый флагман – это именно то, что стоит выбрать!

Realme GT Neo 5 – ﻿от 14 897 грн﻿

Обязательно возьмите купон продавца на скидку $3 чтобы получить такую цену

Чтобы заказать правильно и быстро в любой город Украины, читайте нашу подробную инструкцию:﻿

Как заказывать посылки Aliexpress в любой город Украины

А чтобы быть в курсе лучших предложений - рекомендую подписаться на наш канал Andro-Price AliExpress и Andro-Price Украина , где мы преподаем лучшие продукты