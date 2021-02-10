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  • Распродажа Realme Watch 3 Pro - возможность звонить, крутой дисплей и влагозащита всего за 2 769

Распродажа Realme Watch 3 Pro - возможность звонить, крутой дисплей и влагозащита всего за 2 769

11.09.2023 97 0

крутая цена на крутой гаджет

 

Компания realme имеет в своем портфолио фитнес-часы realme watch 3 pro, сочетающие стильный дизайн и широкий функционал по доступной цене со скидкой в нашем магазине

 

Часы – топ за свои деньги, со своим стилем и уникальными фишками – например, с них можно звонить с помощью встроенного динамика и микрофона.

 

Распродажа Realme Watch 3 Pro - возможность звонить, крутой дисплей и влагозащита всего за 2 769 – фото 1

 

Он оснащен 1,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой множества циферблатов. Realme watch 3 pro имеет более 100 режимов тренировок, а чтобы данные были более точными – разработчики добавили GPS модуль!

Все базовые функции, такие как отслеживание уровня стресса, пульса и сна доступны в часах, аккумулятор емкостью 345 мАч обеспечивает до 10 дней работы. Часы имеют степень защиты IP68 и стойкий к царапинам дисплей.


Распродажа Realme Watch 3 Pro - возможность звонить, крутой дисплей и влагозащита всего за 2 769 – фото 2

 

Итак, все, кто хотел себе недорогой фитнес часы с возможностью звонить, качественным дисплеем и влагозащитой - они вас точно не разочаруют.

 

Realme Watch 3 Pro – от 2 769 грн

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.09.2023
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Распродажа Realme Watch 3 Pro - возможность звонить, крутой дисплей и влагозащита всего за 2 769