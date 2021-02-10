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Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress

10.05.2023 8 0

Комплект для активного отдыха и работы продается с огромной скидкой.

На прошлой неделе мы уже познакомились с BlackView BV9300 – новой защищенной флагманской моделью производителя. Главной, но не единственной изюминкой девайса стала огромная батарея на 15080 мАч, которой хватит на несколько дней активного использования.

 

Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress – фото 1

 

Также BV9300 примечателен встроенным лазерным дальномером, мощным фонариком, защитой от воды и грязи по военному стандарту, 50-Мп камерой в паре с 8-Мп шириком.

 

Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress – фото 2

 

Смартфон также может похвастаться стереодинамиками, большим 6,7" экраном с частотой 120 Гц и щедрым набором памяти 12/256 ГБ. И вот сегодня аппарат достался виртуальным прилавкам магазина AliExpress с огромной скидкой по этой ссылке .

 

В компании со смартфоном для активного отдыха и работы были представлены новые наушники TWS BlackView AirBuds 10 Pro с эргономичной крепью, благодаря которой они будут надежно держаться в ушах во время любой активности.

 

Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress – фото 3

 

Наушники оснащены мощными динамиками 16,2 мм и надежно защищены от дождя и пота по стандартам IP68/IP69, а суммарная автономность с учетом кейса достигает 36 часов.

 

Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress – фото 4

 

Blackview BV9300 и AirBuds 10 сейчас доступны по специальной цене для ранних покупателей – $191,99 и $23,99 после применения купонов на скидку. Купоны действуют только в мобильном приложении Aliexpress.

 

Это удивительное предложение будет доступно только 5 дней, с 10 по 14 мая 2023 года. Не медлите, воспользуйтесь этим ограниченным по времени предложением.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 10.05.2023
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Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress