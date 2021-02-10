Распродажа BlackView BV9300 и AirBuds 10 Pro на AliExpress

8

Комплект для активного отдыха и работы продается с огромной скидкой.

На прошлой неделе мы уже познакомились с BlackView BV9300 – новой защищенной флагманской моделью производителя. Главной, но не единственной изюминкой девайса стала огромная батарея на 15080 мАч, которой хватит на несколько дней активного использования.

Также BV9300 примечателен встроенным лазерным дальномером, мощным фонариком, защитой от воды и грязи по военному стандарту, 50-Мп камерой в паре с 8-Мп шириком.

Смартфон также может похвастаться стереодинамиками, большим 6,7" экраном с частотой 120 Гц и щедрым набором памяти 12/256 ГБ. И вот сегодня аппарат достался виртуальным прилавкам магазина AliExpress с огромной скидкой по этой ссылке .

В компании со смартфоном для активного отдыха и работы были представлены новые наушники TWS BlackView AirBuds 10 Pro с эргономичной крепью, благодаря которой они будут надежно держаться в ушах во время любой активности.

Наушники оснащены мощными динамиками 16,2 мм и надежно защищены от дождя и пота по стандартам IP68/IP69, а суммарная автономность с учетом кейса достигает 36 часов.

Blackview BV9300 и AirBuds 10 сейчас доступны по специальной цене для ранних покупателей – $191,99 и $23,99 после применения купонов на скидку. Купоны действуют только в мобильном приложении Aliexpress.

Это удивительное предложение будет доступно только 5 дней, с 10 по 14 мая 2023 года. Не медлите, воспользуйтесь этим ограниченным по времени предложением.

Читать также: Анонс Realme 11 – когда обертка хорошая, а конфета так себе