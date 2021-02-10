Распродажу последних Realme GT Neo 3: топовый субфлагман отдают за 11 560

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Реальный топ за свои деньги без каких-либо недостатков

Смартфон Realme GT Neo 3 на сегодняшний день является одним из самых сбалансированных смартфонов в среднебюджетном сегменте. Здесь и качественная камера IMX 766 с оптической стабилизацией, мощный процессор Dimensity 8100, позволяющий поиграть в любые современные игры и обеспечивающий молниеносную работу интерфейса.

Линейный вибромотор и стереодинамики вместе с задней крышкой из матового стекла дополняют ощущение качественного смартфона в руках.

Также здесь установлен дисплей субфлагманского уровня 6.7 дюймов с частотой развертки 120 герц, пиковой яркостью 1000 нит и низкими показателями ШИМ. Кроме того, здесь установлены современные беспроводные модули, такие как Bluetoth 5.3, Wi-Fi 6 и NFC.

А зарядка на 80, или даже 150 Ватт даст фору многим современным флагманам, смартфон заряжается в топовой версии за 15 минут!

Этот смартфон удовлетворит все потребности подавляющего большинства покупателей и сейчас его можно купить на сайте Aliexpress всего за 11 560 гривен за версию 12/256 ГБ! Ссылки для загрузки оставлю ниже:

Realme GT Neo 3 12/256 ГБ - 11 560 грн

Внимательно читайте описание товара, там можно выбрать как китайскую прошивку, так и глобальную, на 200 гривен дороже. Эти модели не блокируются производителем и безопасны для использования.

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!﻿

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