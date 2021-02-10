Распродажа Realme GT2 Explorer Master: лимитированный флагман с топовым дизайном продают за 17 000

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Хороший и мощный смартфон по разумной цене

Смартфон Realme GT2 Explorer Master – это лимитированное издание прошлогодней флагманской линейки компании Realme. По начинке он очень похож на Realme GT 2 Pro, только здесь установили новый более энергоэффективный и мощный чип Snapdragon 8+ Gen 1 вместо обычного 8 Gen 1, а также более мощную зарядку на 100 Вт.

Также он получил новый дизайн с плоскими гранями и модулем камеры, похожим на OnePlus Ace. В руках оно чувствуется как очень дорогое устройство, здесь металлическая рамка, стеклянная или кожаная задняя крышка, качественный вибромотор и динамики. Набор камер тоже на высоком уровне: основной модуль IMX 766 на 50 Мп с OIS, 50 Мп сверхширокоугольный модуль и микроскоп с приближением в 40 раз.

Дисплей диагональю 6.7 дюймов AMOLED с частотой развертки 120 Гц и тонкими рамками вокруг. Мощный аккумулятор на 5000 мАч и сверхбыстрая зарядка. И это действительно поразительное устройство сейчас можно приобрести в интернет-магазине Andro-price всего за 17 000 гривен за версию 12/256 ГБ.

Устройства совершенно новейшие с гарантией, но без комплекта поставки. Именно за счет этого удалось сделать такую низкую цену. Даже на Aliexpress его продают более 20 тысяч без учета растаможки, а с ним это будет около 24 тысяч. Фирменный блок зарядки на 80 Вт также есть и вместе с кабелем стоит 1300 гривен. Экономия значительна, так что переходите по ссылке ниже и покупайте смартфон за который вам точно не будет стыдно:

Realme GT2 Explorer Master 12/256ГБ - 17 000 грн

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!

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