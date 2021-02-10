Распродажа Xiaomi 12 Pro: самый стильный флагман с мощным железом отдают за 20 158

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мода, стиль, красота

Xiaomi 12 Pro всем своим видом как показывает – он создан для стильных людей, ищущих дополнение себя в красивом смартфоне.

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Смартфон имеет скругленный дисплей, выглядящий пафосно, к тому же стекло защищено Gorilla Glass Victus с обеих сторон, а также металлическая рамка придаст премиальности данному аппарату.

Впереди владельца встречает 6.73-дюймовый экран AMOLED с частотой 120 Гц. В смартфоне установлено 8/12 оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. На тыльной панели разместились три камеры с разрешением 50 Мп каждая, а емкость встроенной батареи составляет 4600 мАч.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 хоть и не самый холодный, но очень мощный, поэтому его будет хватать еще очень долго для разных задач. Память на момент выхода была лучшей – UFS 3.1. Сейчас уже есть UFS 4.0, но 3.1 еще очень долго будет оставаться актуальной.

Смартфон оборудован тремя камерами. Главная камера – Sony IMX 707, такая же самая будет установлена в Xiaomi 13 Pro. Здесь она делает снимки насыщенными и контрастными – сразу можно выкладывать в соцсети. В наш топ смартфонов до 20000 грн вошел его младший брат Xiaomi 12, так вот, здесь камера еще лучше – за счет лучшего сенсора будет меньше шумов при недостаточном количестве света, а также здесь есть зум-объектив.



Видео снимает также хорошо, придраться не за что за такие деньги.

Играет смартфон очень классно, динамики прекрасны.

Батарея у смартфона 4600 мАч, быстрая зарядка 120 Вт зарядит ваш смартфон от 0 до сотни за 18 минут. Беспроводная также присутствует – 50 Вт. Зарядит ваш смартфон быстрее, чем это сделает проводная зарядка Galaxy S23 Ultra – всего за 42 минуты.

Смартфон достоин внимания и имеет топовые характеристики за свой прайс. Подойдет для тех, кто желает стильный и большой смартфон. Купить:

Xiaomi 12 Pro - 20 158 грн.

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