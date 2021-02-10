Распродажа Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Global по шокирующей цене – от 10 574!

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Глобальная версия

Внимание всем, кто следит за новинками Xiaomi! На популярной площадке AliExpress стартовала распродажа глобальной версии смартфона Redmi Note 13 Pro 5G по самой низкой цене!

Этот смартфон предлагает 6,67-дюймовый OLED-экран 1,5K с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность анимации и комфортный просмотр контента.

Также он оснащен среднебюджетным Snapdragon 7s Gen 2 для быстрого запуска приложений и игр без задержек – вам его точно хватит!

А еще тонкие рамки, точно не станут минусом и порадуют ваши глаза.

Еще одной "фишкой" является мощная 200-мегапиксельная основная камера для детализированных снимков – размер сенсора для этого сегмента топовый – 1/1.4. А быстрая 67-ваттная зарядка позволяет полностью зарядить аккумулятор емкостью 5100 мАч менее чем за час.

К тому же глобальная версия Redmi Note 13 Pro 5G поставляется с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также со всеми необходимыми 4G бэндами для Украины.

Такое сочетание характеристик по цене 10574 грн делает смартфон чрезвычайно привлекательной покупкой! Поспешите воспользоваться предложением – количество промокодов ограничено!﻿

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Redmi Note 13 Pro 5G – 10 574 грн

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