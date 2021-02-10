Умные часы Google Pixel Watch 2 массово отказываются заряжаться – причина и способ исправления неизвестны

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Решения проблемы пока нет﻿﻿

Пользователи Pixel Watch 2 сообщают о проблеме зарядки умных часов. Длинные темы на Reddit показывают, что новые часы Google отказываются заряжаться у многих пользователей. Некоторые владельцы Pixel Watch 2 сообщают, что их часы нестабильно заряжаются при подключении к зарядной станции.



Расследование одного из таких пользователей показывает, что Google знает о проблеме. Служба поддержки сообщила ему, что это распространенный случай и что компания свяжется с ним как можно скорее, когда появится решение – однако ответа от Google до сих пор не последовало.

Пользователь попробовал все: от заказа нового кабеля для зарядки Pixel Watch 2 в Google Store до подключения зарядного устройства к разным портам и розеткам. На каких-то попытках часы начинали заряжаться. В конце концов, пострадавшему удалось поговорить с сотрудником службы поддержки через чат, и ему предложили новый Pixel Watch 2.



Однако многие пользователи все еще ждут, пока Google решит их проблему. Некоторые пользователи жалуются, что служба поддержки Google перестала отвечать на их электронные письма о проблеме.

Пока нет никакого решения, официального или нет. Также неизвестно, есть ли проблема аппаратной или программной.

Источники: Android Authority, Reddit