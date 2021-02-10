Умный аквариум Xiaomi Mijia: Когда ребенок очень хочет рыбок, а ты не хочешь за ними ухаживать

58

Xiaomi дала ответ на вопрос о том, что еще можно сделать умным.

Xiaomi выпустила новый продукт под названием Mijia Smart Fish Tank, который является умным аквариумом, поддерживающим дистанционное кормление и может работать полгода без замены воды. Mijia Smart Fish Tank – это 20-литровый аквариум, который оснащен 5-ступенчатой системой обратного фильтра профессионального уровня и поставляется с дистанционной автоматической кормушкой.

Mijia Smart Fish Tank оснащен ультра-прозрачным стеклом Jinjing с высоким коэффициентом пропускания света 91,3%, которое не вредит подводной природной экологии. Аквариум оснащен 24 белыми светодиодными бусинами высокого разрешения и 16 светодиодными бусинами полноцветной гаммы RGB, которые обеспечивают яркость цветопередачи, близкую к солнечному свету, и экологический эффект сменного солнечного света.

Умный аквариум Mijia оснащен 5-ступенчатой системой фильтрации с подкамерным модулем профессионального класса, которая включает в себя запатентованную самоочищающуюся водяную помпу против засорения. Эта система может эффективно производить физическую фильтрацию и культивирование бактерий, быстро создавать экосистему в резервуаре и уменьшать частоту замены воды.

Аквариум также имеет функцию дренажа одной кнопкой, которую можно легко активировать с помощью бокового впитывающего насоса.

Умный аквариум Mijia оснащен подсветкой водных растений и интеллектуальным регулируемым водяным насосом, которым можно дистанционно управлять с помощью программы Mijia App. Приложение можно использовать для дистанционного кормления рыбы через регулярные промежутки времени и в количестве в зависимости от количества и типа выращиваемой рыбы. Он может продолжать кормить до трех месяцев после разового пополнения пищевого состава.

Mijia Smart Fish Tank был запущен с помощью краудфандинга в конце прошлого года с ценой 349 юаней (50 долларов США). Сейчас он официально продается по розничной цене 399 юаней (57 долларов). Аквариум поставляется со всеми необходимыми компонентами и может использоваться сразу из коробки.

Понятно, что доставка такого объемного груза из Китая будет стоить довольно дорого и вряд ли вы сможете купить решение в сборе. Но, возможно, будет продаваться комплект без самого аквариума и по такой цене это очень выгодное решение. Многие любят смотреть на рыбок, но ухаживать за ними не хотят.

Читать также: Вышла новая версия GPT-4 от OpenAI - теперь с картинками и гораздо умнее

Источник: gizmochina