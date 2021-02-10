Рынок складных смартфонов ждет стремительный рост

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Будет в целом расти рынок мобильных устройств

Смартфоны с гибкими дисплеями пришли всерьез и надолго. Такой вывод напрашивается по результатам последнего отчета аналитиков компании International Data Corporation (IDC), которые они выпустили с ориентиром на нишу складных смартфонов. Они предсказывают, что этот сегмент будет только расти в будущем.

По итогам 2020 года на рынок было поставлено 1,9 млн устройств с гибкими дисплеями. А уже в прошлом году этот сегмент резко рванул вверх, отгрузка складных смартфонов составила уже 7,1 млн единиц. Рост составил 274,3%. Но на фоне всего рынка смартфонов, поставки которого в прошлом году оцениваются в 1,35 млрд штук, ниша моделей с гибкими дисплеями мизерна.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост сегмента складных смартфонов. Если предсказание сбудется, то в период с 2020 по 2025 год среднегодовой темп роста составит около 70%. Все это приведет к тому, что по итогам 2025 года статистика отгрузки складных смартфонов должна составить 27,6 млн единиц.

Продолжит расти и в целом рынок мобильных устройств. В среднем каждый год он будет добавлять 1,35% и в 2025 году отгрузки смартфонов должны составить 1,52 млрд единиц.

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Источник: idc