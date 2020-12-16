С будущим линейки Galaxy Note не все однозначно

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Предлагают не спешить хоронить серию Galaxy Note

Слухи о том, что Samsung прикроет линейку Galaxy Note, появлялись с завидной регулярностью, но в этом году особенно настойчиво начали хоронить эту серию и даже сослались на представителя компании, который якобы подтвердил, что она приказала долго жить. Теперь миссия нести стилус в массы отойдет к семейству Galaxy S.

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Но сейчас южнокорейское издание Yonhap News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Samsung сообщило, что компания готовится к выпуску линейки Galaxy Note в следующем году. Это сообщение появилось одновременно с заявлением главы мобильного подразделения компании о планах предложить в других устройствах «любимые функции» серии Galaxy Note.

Очень похоже, что вся эта карусель со слухами о закрытии линейки Galaxy Note начата не без участия самой Samsung. Вбросом разнообразной информации она пытается прощупать настроения пользователей на предмет ожидаемости и востребованности флагманов с поддержкой стилуса. А заодно можно и подстегнуть продажи серии Galaxy Note 20 в надежде, что те, кто до недавнего времени еще раздумывал о необходимости приобретения устройств, побегут за ними на фоне разговоров о закрытии линейки.

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Несмотря на обилие слухов, маловероятно, что Samsung откажется от серии Galaxy Note. Эта линейка стала имиджевой для компании и приносит дополнительные продажи. Возможно, компания лишь решила расширить количество устройств с поддержкой электронного пера, где только Note будут предлагать его в комплекте, а всем прочим придется его докупать.

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Источник: androidauthority