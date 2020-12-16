Рендер Samsung Galaxy S21 от авторитетного инсайдера

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Дисплей Samsung Galaxy S21 будет плоским

Титульные флагманы серии Galaxy S представляли собой лучшее, что Samsung могла предложить с точки зрения аппаратного и программного обеспечения. Правда, если верить последним слухам, титул самых продвинутых устройств компании теперь возьмут аппараты серии Galaxy Z, тогда как линейка Galaxy S займет промежуточное положение между ними и субфлагманами.

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Если предсказания инсайдеров сбудутся, то меньше чем через месяц состоится премьера серии Galaxy S21 и недостатка в информации о ней мы не испытываем. Свою лепту в череду утечек внес и известный инсайдер Эван Бласс, который выложил в сеть пресс-рендер Galaxy S21, который он называет официальным.

Изображение подтверждает, что флагман получит Infinity-O матрицу с врезанной по центру верхней части дисплея селфи-камерой. Сама панель плоская и ее диагональ должна составить 6,7 дюйма. Обращают на себя и достаточно приличные, как для флагманского устройства, рамки по бокам экрана. Но на фоне отступов iPhone 12 рамки Galaxy S21 смотрятся миниатюрнее и приятнее.

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Напомним, что линейка Galaxy S21 может дебютировать 14 января 2021 года и 29 января она поступит в продажу. Новинки должны получить 120-герцовые дисплеи, чипы Snapdragon 888 и Exynos 2100, многомодульные камеры, быструю и беспроводные зарядки, а также защиту от влаги по классу IP68.

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Источник: twitter