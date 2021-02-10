С чем вернулась LeEco и что там со смартфонами

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LeEco провела презентацию 60 умных устройств и пообещала выпустить «суперсмартфон»

Иногда они возвращаются. Мы о забытых брендах, которые ярко вспыхнули и со временем погасли. Вчера прошла презентация LeEco (LeTV), которая ознаменовала собой возвращение бренда на рынок. Возращение случилось без основателя Цзя Юэтина, который в свое время был этаким китайским Илоном Маском, готового покорить весь мир и заняться затем завоеванием космоса.

18 мая LeEco провела достаточно помпезную презентацию, в рамках которой представила 60 умных устройств, включая телевизоры на квантовых точках, вытяжки, газовые плиты, беспроводные наушники, водонагреватели, смарт-часы, внешний аккумулятор, умные дверные замки, мониторы и прочие гаджеты.

А что же смартфоны? И они тоже будут, но в третьем квартале нынешнего года. На пресс-конференции LeEco (LeTV) объявила о возрождении «суперсмартфона» и возвращении на рынок мобильных устройств. И опять же прозвучали обещания «рвать» конкурентов и создать собственную экосистему.

Спешить с восторженными комментариями и большими ожиданиями от будущих смартфонов LeEco не стоит. На данный момент лишь понятно, что китайская бизнес-империя намерена возродиться. Что из этого в итоге получится и удастся ли компании войти в реку второй раз, покажет время. Пока, история повторяется, много шума, балагана и обещаний.

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Источник: toutiao