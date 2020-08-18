С флагманами все. Серия Huawei Mate 40 последние премиальные аппараты компании

51

Линейка Huawei Mate 40 станет финальным аккордом в сегменте флагманов

Наложение санкций и агрессивная политика США по выдворению Huawei с рынка, больно бьют по ней. Сломить компанию все еще не удается, она продолжает выпускать смартфоны. Но последствия от санкций уже скоро наступят, и они будут весьма болезненными.

Уже известно, что, начиная с 15 сентября TSMC не будет выпускать чипы Kirin для нужд Huawei. «Лебединой песней» в плеяде фирменных чипов станет Kirin 9000 или Kirin 1000, который будет установлен в смартфонах семейства Huawei Mate 40.

Читать также: Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro

По данным инсайдера @RODENT950, все существующие санкционные ограничения привели к том, что новинки линейки Mate 40 станут последними флагманскими устройствами компании. Отныне она вынуждена заморозить свои проекты по созданию премиальных устройств. Естественно, что речь идет применительно к сегодняшнему дню и в будущем Huawei может вернуться к выпуску флагманов.

Тот же источник сообщил, что в Huawei Mate 40 Pro найдет свое применение технология камер с жидкостными линзами. «Прошка» и Mate 40 Pro + получат дисплеи-водопады с частотой обновления 90 Гц, батарейки емкостью 4600 мАч и 5000 мАч соответственно, быструю зарядку на 65 Вт, а в основной камере главным будет 50 Мп датчик с жидкостными линзами.

По его информации, базовая версия получит датчики 50 Мп, ширик на 20 Мп и телеобъектив на 8 Мп. Здесь также установят слегка изогнутый 90-герцовый дисплей диагональю 6,67 дюйма от LG Display и предложат батарейку на 4300 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. В сети уже появилось и фото, как будет выглядеть камера устройств серии Mate 40.

Читать также: Очередное препятствие: смартфоны Huawei могут лишиться обновлений ПО и патчей безопасности Google

Напомним, что ранее компания получила патент на технологию «жидких» линз, позволяющую улучшить точность фокусировки и можно отказаться от установки ToF-датчика.

Источник: twitter