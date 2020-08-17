Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro

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Информация о новых Bluetooth-наушниках от Huawei FreeLace Pro появилась на странице китайского инсайдера.

Как вы знаете, помимо смартфонного подразделения Huawei также развивает свой портфель благодаря различной мелочевке и периферии, которая, впрочем, очень неплохо оценивается фанатами технологий. Так, в прошлом году компания презентовала Bluetooth-наушники FreeLace. Большинство покупателей хвалили наушники за время работы от одного заряда и за качество звука. Теперь стало известно, что Huawei собирается выпустить про-версию прошлогодних «ушей».

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Сегодня китайский инсайдер под ником 看山的叔叔, уже известный по другим сливам продукции Huawei, поделился фотографиями коробки Huawei FreeLace Pro.





На изображениях видно, что наушники имеют переработанные наушные крючки, которые должны дать больше уверенности в посадке в ушных раковинах. Также можно заметить, что наушники сохранят функции HiPair Plug и Connect and Charge, которые позволяют пользователям легко осуществить сопряжение гарнитуры со смартфоном простым подключением через порт USB-C. Естественно, с помощью этой функции владелец наушников сможет заряжать гарнитуру через порт зарядки смартфона.





Также на коробке указано, что время автономной работы гарнитуры Freelace Pro составляет 24 часа, и здесь Huawei действительно прокачали новую итерацию наушников – прошлое поколение давало 18 часов работы от одного заряда. Увеличился и размер драйверов FreeLace Pro – 14,2 мм в отличие от 9,2 мм в прошлой версии. Наушники также оснащены двумя микрофонами для шумоподавления.

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Huawei должны объявить о выходе FreeLace Pro совсем скоро. Инсайдер говорит, что ценник должен стартовать с отметки $115, что даже дешевле начальной цены прошлогоднего варианта - $117.

Источник: Gizchina