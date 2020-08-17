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Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro

17.08.2020 662 0

Информация о новых Bluetooth-наушниках от Huawei FreeLace Pro появилась на странице китайского инсайдера.

 

Как вы знаете, помимо смартфонного подразделения Huawei также развивает свой портфель благодаря различной мелочевке и периферии, которая, впрочем, очень неплохо оценивается фанатами технологий. Так, в прошлом году компания презентовала Bluetooth-наушники FreeLace. Большинство покупателей хвалили наушники за время работы от одного заряда и за качество звука. Теперь стало известно, что Huawei собирается выпустить про-версию прошлогодних «ушей».

 

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Сегодня китайский инсайдер под ником 看山的叔叔, уже известный по другим сливам продукции Huawei, поделился фотографиями коробки Huawei FreeLace Pro.

 

Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro – фото 1

 

На изображениях видно, что наушники имеют переработанные наушные крючки, которые должны дать больше уверенности в посадке в ушных раковинах. Также можно заметить, что наушники сохранят функции HiPair Plug и Connect and Charge, которые позволяют пользователям легко осуществить сопряжение гарнитуры со смартфоном простым подключением через  порт USB-C. Естественно, с помощью этой функции владелец наушников сможет заряжать гарнитуру через порт зарядки смартфона.

 

Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro – фото 2

 

Также на коробке указано, что время автономной работы гарнитуры Freelace Pro составляет 24 часа, и здесь Huawei действительно прокачали новую итерацию наушников – прошлое поколение давало 18 часов работы от одного заряда. Увеличился и размер драйверов FreeLace Pro – 14,2 мм в отличие от 9,2 мм в прошлой версии. Наушники также оснащены двумя микрофонами для шумоподавления.

 

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Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro – фото 3

 

Huawei должны объявить о выходе FreeLace Pro совсем скоро. Инсайдер говорит, что ценник должен стартовать с отметки  $115, что даже дешевле начальной цены прошлогоднего варианта - $117.

 

Источник: Gizchina

Huawei Huawei FreeLace Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 17.08.2020

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Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro