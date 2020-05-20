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«Жидкие» линзы могут стать частью камер смартфонов Huawei

20.05.2020 910 0

В последние годы Huawei наглядно показала, что умеет делать камеры смартфонов. Что ни флагман, то новый шаг вперед и планка качества мобильной фотографии поднимается на новый уровень. Естественно, что отдавать титул производителя одних из лучших камерофонов на рынке, Huawei не намерена.

 

«Жидкие» линзы могут стать частью камер смартфонов Huawei – фото 1

 

Упрочить лидерские позиции должны помочь «жидкие» линзы для мобильных камер. Пришло сообщение, что компания работает над «жидкой» линзой и уже получила патент на эту разработку.

 

«Жидкие» линзы могут стать частью камер смартфонов Huawei – фото 2

 

Патентная документация дает понимание, что линза получит миниатюрный электродвигатель, который будет управлять ее перемещением при помощи пружин. В результате линза получает лучшую стабилизацию и может менять форму при необходимости создавать снимки с различным фокусным расстоянием. Но все же главные фишки такого решения — точность фокусировки, компактность и возможность отказаться от установки времяпролетной камеры (ToF). 

 

«Жидкие» линзы могут стать частью камер смартфонов Huawei – фото 3

 

На данный момент, это только патент, потому не стоит ожидать появления таких «жидких» линз во флагманах нынешнего года. Самыми первыми их могут получить смартфоны серии Huawei P50.

 

Источник: huaweicentral

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2020

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«Жидкие» линзы могут стать частью камер смартфонов Huawei