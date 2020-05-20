«Жидкие» линзы могут стать частью камер смартфонов Huawei

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В последние годы Huawei наглядно показала, что умеет делать камеры смартфонов. Что ни флагман, то новый шаг вперед и планка качества мобильной фотографии поднимается на новый уровень. Естественно, что отдавать титул производителя одних из лучших камерофонов на рынке, Huawei не намерена.

Упрочить лидерские позиции должны помочь «жидкие» линзы для мобильных камер. Пришло сообщение, что компания работает над «жидкой» линзой и уже получила патент на эту разработку.

Патентная документация дает понимание, что линза получит миниатюрный электродвигатель, который будет управлять ее перемещением при помощи пружин. В результате линза получает лучшую стабилизацию и может менять форму при необходимости создавать снимки с различным фокусным расстоянием. Но все же главные фишки такого решения — точность фокусировки, компактность и возможность отказаться от установки времяпролетной камеры (ToF).

На данный момент, это только патент, потому не стоит ожидать появления таких «жидких» линз во флагманах нынешнего года. Самыми первыми их могут получить смартфоны серии Huawei P50.

Источник: huaweicentral