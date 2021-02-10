С приходом iPhone SE 3 количество перебежчиков с Android на iOS возрастет

606

Аналитики называют совсем безумные и нереальные цифры

В следующем году Apple должна выпустить третье поколение iPhone SE, которое теперь предложит поддержку сетей пятого поколения. Это будет компактный и доступный смартфон, которому уже сейчас пророчат большой успех. Более того, есть те, кто считает, что iPhone SE 3 может стать причиной для массовой миграции пользователей с Android на iOS.

Читать также: Apple нашла способ защитить Android-устройства от слежки с помощью AirTag ﻿

Так, аналитики JP Morgan считают, что с приходом iPhone SE 3 количество адептов Apple значительно увеличится. В частности, они предполагают, что новинка может привлечь до 1,4 млрд владельцев Android-смартфонов. Правда, из чего брался этот расчет и из каких соображений исходили аналитики, непонятно. Тем более, что сама Apple и не планирует продать столько устройств. Ожидается, что в следующем году компания реализует около 250 млн iPhone, из которых на iPhone SE придется только 30 млн.

Среди причин популярности iPhone SE 3 аналитики называют невысокую стоимость, которую предстоит заплатить пользователям за новенький смартфон в рамках программы Trade In. Несмотря на то, что Apple скупает Android-устройства задешево, все же возможность немного сэкономить есть.

Читать также: Apple и дальше сохранит платежную монополию в App Store ﻿

По оценкам специалистов, сдав свой старый аппарат они смогут приобрести новенький 5G-смартфон от Apple по средней цене $269. А это уже весьма приятный ценник за имиджевый гаджет и есть шанс, что найдется немало тех, кто будет готов мигрировать с Android на iOS.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿ ﻿

Источник: gizchina