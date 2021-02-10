С созданием второго iPhone X с USB Type-C умелец прогадал

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Много выручить от продажи iPhone X с USB Type-C не удалось

Осенью прошлого года Кен Пиллонел заменил разъем Lightning на USB Type-C в iPhone X и сумел неплохо заработать на своем эксперименте. Модифицированный смартфон ушел на аукционе за сумму в 86 тысяч долларов США. Такой успех стал неожиданностью и у энтузиаста появился последователь Гернот Йобстль, который также вживил разъем USB Type-C в iPhone X и рассчитывал заработать на нем солидную сумму средств.

Привлекательности смартфону должна была добавить водозащита, появившаяся в нем. Свое творение Гернот Йобстль выставил на аукцион и заявил, что вырученные от продажи деньги он намерен направить на финансирование аналогичных проектов. Но желающих вложиться в будущие проекты не нашлось. Второй iPhone с USB-C был продан на eBay всего за $3000. Причем никаких торгов и борьбы за лот не было. Приобрел смартфон первый и единственный участник аукциона.

Не нашлось больше безумца, который захотел выложить кругленькую сумму средств за сомнительный экземпляр, утративший свою внешнюю привлекательность и гарантию. Что касается возможности перевода iPhone на использование USB Type-C, то нет никаких оснований полагать, что это случится. Скорее Apple совсем откажется от портов, чем предложит USB-C.

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Источник: 9to5mac