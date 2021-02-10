С участием Google выйдет 200 млн дешевых смартфонов с ценником $55

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Reliance Jio и Google объединились, чтобы «подсадить» индусов на смартфоны начального уровня

Компания Reliance Jio — доминирующий игрок услуг телекоммуникации в Индии, который к тому же выпускает телефоны под собственным брендом. В этого производителя поверила Google, которая в прошлом году прикупила 7,7% акций Reliance Jio. Но не только деньгами готова подсобить Google, она примет участие в создании доступного Android-смартфона.

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Новым аппаратом индийский телекоммуникационный гигант хочет обратить владельцев телефонов в обладателей смартфонов. Ожидается, что компания выпустит несколько бюджетных моделей мобильных устройств и в качестве аппаратных платформ они получат чипы 400 серии Snapdragon.

Первоначально ходили слухи, что первое творение от Google и Reliance Jio мы увидим в декабре 2020 года, но по каким-то причинам его выход был отложен. Теперь говорят о том, что релиз может состояться до конца первого квартала нынешнего года. Самое интересное, что стоить первенец может всего $55, и компания планирует выпустить около 200 млн единиц доступных аппаратов в течение 2-х лет. Судя по всему, Reliance Jio всерьез настроена подмять под себя сегмент начальных устройств, серьезно потеснив позиции Realme и Xiaomi в Индии.

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Источник: gizmochina