Google поверила в стартап бывшего топ-менеджера OnePlus

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Nothing получила миллионы долларов от Google

Карл Пей в течение нескольких лет трудился в OnePlus, постигая искусство построения бизнеса. Набравшись опыта, он решил, что пришло время создавать свой бренд и делать себе имя на рынке уже в отрыве от OnePlus. На свет появился стартап Nothing, который займется созданием аудиопродукции. В Nothing поверили целый ряд инвесторов, среди которых оказалась сама Google.

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Как известно, поисковый гигант находится в постоянном поиске талантливых разработчиков и компаний, поэтому он достаточно активно инвестирует в стартапы, чтобы потом можно было использовать их наработки в своем бизнесе. Вот и сейчас он вложил сумму равную $15 млн в новое творение Карла Пея. Инвестиции получены от Google Ventures — венчурный фонд Alphabet. Сам факт того, что столь известная и крупная компания обратила внимание на Nothing, говорит о многом.

Инвестиционные средства стартап планирует потратить на исследования, разработку и создание умных гаджетов. На данный момент Карл Пей предпочитает прятаться за общими фразами, обещая создать экосистему устройств. Завоевание рынка начнут с беспроводных наушников, которые дебютируют летом нынешнего года. В любом случае первые пару лет стартапу не стоит рассчитывать на признание и популярность. Предстоит не простой и долгий путь на рынок.

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Источник: cnet