ЕС выведет Apple Music из монопольного положения на iOS - Spotify готовится праздновать

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ШТРАФ ДО 10% ВЫРУЧКИ

Еврокомиссия готовит решение, которое обяжет Apple прекратить блокировку для стриминговых сервисов типа Spotify возможности предлагать пользователям альтернативные способы оплаты подписки в обход платежной системы App Store.

Как сообщает Bloomberg, такое решение должно быть объявлено в начале 2024 года. За невыполнение Apple может получить штраф до 10% годового дохода.

И это не удивительно, потому что Apple Music в таком случае потеряет конкурентное преимущество, ведь из-за отсутствия комиссии для собственного сервиса может предлагать потребителям более выгодные условия за те же деньги.

Таким образом, ЕС в очередной раз применяет антимонопольное законодательство для ограничения влияния Apple на рынке мобильных приложений. Это уже не первое антимонопольное дело компании в ЕС. И похоже, что не последняя.

Источник – bloomberg