Самая странная реклама смартфонов и маркетинговые просчеты

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Примеры как облажались производители смартфонов с рекламой, пиаром и троллингом

Как известно, реклама двигатель торговли. Она может быть разной: красивой, стильной, забавной, веселой и просто информационной. А еще говорят, что не бывает плохой рекламы. Даже если компания создает что-то поистине странное и показывает дичь в рекламе, на это обращают внимание, обсуждают и сам продукт не остается незамеченным. А значит, цель зацепить достигнута. Иногда диву даешься креативности идей рекламщиков, которые бывают и изрядно промахиваются.

Сегодня мы покажем вам несколько странных и провальных реклам, которые можно смело отнести к промахам пиар-службы компаний. Расскажем и о тех, случаях, когда облажались смартфоностроители, рекламируя свои устройства.

Похороны iPhone и Blackberry (2010)

Сегодня, чтобы проводить в последний путь популярный продукт от известного бренда — нужно обладать большой наглостью и не бояться бросить вызов. Но в 2010 году импровизированные похороны iPhone, которые устроила компания Microsoft «яблочному смартфону», казались забавным и креативным подходом в борьбе с конкурентом. Заодно хоронить было решено и Blackberry.

Само мероприятие состоялось на территории штаб-квартиры Microsoft в Редмонте (Redmont). Его устроители заявили, что вот таким необычным способом они хотели отметить завершение конкуренции на рынке мобильных операционных систем. А все потому что Microsoft свято верила в то, что по своим функциональным возможностям Windows Phone 7 лучшая операционка на рынке, не имеющая аналогов.

Как рассказывают очевидцы, сотрудники Microsoft нарядились в карнавальные костюмы, а своим автомобили они украсили плакатами и стикерами, которые провозглашали, что «Windows Phone 7 покончит с конкуренцией».

Этот случай наглядно демонстрирует правдивость поговорки: «Не скажи гоп, пока не перепрыгнешь». Как оказалось, Windows Phone ждал оглушительный провал, и официально операционная система «почила с миром» в начале нынешнего года. А вот Apple с ее iPhone и операционной системой iOS живет и здравствует. Урок усвоен и Microsoft больше не устраивает столь эпатажные акции.

Дизайнеры против инженеров: антеннагейт

Нередко в компаниях, которые занимаются выпуском потребительских товаров отношения между дизайнерами и инженерами далеки от идеальных. Первые, люди творческие и руководствуются чувством прекрасного, которое нередко чуждо суровым и прагматичным инженерам, которые рациональны и на первом плане у них «железо», а не «обертка», в которое его завернут.

Когда талантливый Джон Айв взялся за разработку iPhone, его пытались заставить считаться с законами физики. Металл — далеко не самый удачный материал, который стоит размещать рядом с антенной. Но Айв счел этот факт «прихотью», которая может разрушить целостность дизайна и настоял на том, чтобы задняя панель получила алюминиевую кайму. Дизайнерское решение сработало и Айв пошел дальше, создав iPhone 4 со стальной отделкой граней. А чтобы обеспечить работу антенны, в ободе сделали крошечный зазор.

После того, как смартфон попал в руки покупателей, по сети сразу пронеслась весть, что если держать смартфон определенным образом, то можно закрыть зазор ладонью или пальцем и потерять сигнал связи. И это при условии, что компания рекламировала смартфон как надежное и стабильное средство связи. Неисправность вызвала шквал критики и сам инцидент получил название «Антеннагейт».

Когда о проблеме и скандале узнал Стив Джобс, то он заявил, что шумиху раздули Motorola и Lenovo, а все для того, чтобы насолить ему. Тогда он уверял, что эти компании спят и видят, как бы уничтожить Apple. Хотя фанатам компании такое поведение не понравилось и многие начали обвинять ее основателя в том, что он заносчив и высокомерен. Любую критику он воспринимает болезненно и неадекватно. Более того, одному из покупателей в личной переписке он ответил достаточно грубо: «Просто не держите его неправильно».

В итоге скандал достиг такого апогея, что Стиву Джобсу пришлось собрать пресс-конференцию и объясниться с фанатами и журналистами. Он не стал расшаркиваться в извинениях, но признал наличие ошибки. Джобс заявил, что они не безупречны и iPhone не безупречны. Если кто-то недоволен продуктом, он может вернуть его или же получить бесплатно чехол-бампер.

И нужно признать, что этот скандал сошел с рук для компании. Число возвратов составило всего 1,7% от количества всех проданных устройств, а многие признали, что Стив Джобс гений, который признанием того, что смартфон не безупречен, заставил скептиков замолчать.

Nokia Lumia 920 (2012 год)

Nokia была в числе тех компаний, кто первой начала предлагать в своих устройствах оптическую стабилизацию изображения. В частности, оптический стаб был частью камеры Lumia 920 еще в 2012 году. А чтобы преподнести в лучшем свете фишку, был создан рекламный ролик с демонстрацией возможностей. Тогда было решено показать плавное видео езды велосипедистов.

Но затем оказалось, что компания слукавила и использовала цифровую зеркальную камеру при съемке видео, которую установили на подвес, а вовсе не снимала видео на смартфон. А выдало факт подмены отражение камеры на кадрах и это можно увидеть на снимке.

Презентация Samsung Galaxy S4 (2013)

В уже привычной для себя манере компания устроила помпезную презентацию новинке, проведя ее в театрализованной форме. И помимо понимания того, каким вышел новенький флагман компании, зрители вынесли с той презентации опыт, как нельзя устраивать презентации, устраивая из нее театр.

Так, компания показала сценки, взяла за основу различные сюжеты, где один из центральных персонажей мужчина, который ненавидит свою свекровь. Показали и домохозяйку-алкоголичку, а также привлекательную бразильянку, которая спуталась с каким-то странным парнем-туристом. Выбранные персонажи вызвали чувство отторжения и неприятия, что вызвало шквал критики в адрес компании за неуместные ассоциации и подбор сюжетов для презентации смартфона. С тех пор Samsung проводит пресс-мероприятия чинно и без самодеятельности.

Что не может Blackberry

В активе канадской компании Blackberry немало провалов по части пиар-кампаний. Но, пожалуй, наибольший конфуз случился в 2013 году, когда она принялась рекламировать BlackBerry Z10 на Суперкубке 2013 года. Это было первое устройство компании с сенсорным дисплеем. И как же компания попыталась выделить свою новинку? Она сняла ролик, в котором продемонстрировало то, что смартфону не под силу.

Так, главный герой сюжета может воспламениться, если проведет по сенсору. Стоит ему еще раз кликнуть по экрану, как его ноги превращаются в слоновьи, автоцистерна перевоплощается в тысячу резиновых уточек, а сам владелец смартфона взрывается фонтаном краски. Что компания хотела этим показать и как это помогло выгодно подчеркнуть достоинства продукта, остается загадкой.

Повлияла ли реклама на продажи BlackBerry Z10, сказать сложно. Но смартфон оказался невыразительным и не предлагал ничего принципиально нового, что не было у других конкурентов. В итоге он не зашел, а со временем и сама Blackberry сошла с дистанции в борьбе за рынок смартфонов.

Убей смартфон и получи OnePlus One почти бесплатно

Амбициозная китайская компания вышла на рынок в 2014 году и ей нужно было как-то громко заявить о себе. И на помощь позвали эпатаж и желание удивить. Компания организовала акцию, предложив пользователям приобрести новенький OnePlus One всего за $1. Но фишка в том, что расплатой за такую «халяву» стал уничтоженный флагман другого производителя.

В угоду желанию обладать флагманом от ноунейма (на тот момент), победители обязательно должны были разбить тот смартфон, которым они владели. И при этом саму компанию не волновал тот факт, что разрушение батареи смартфона могло спровоцировать негативные последствия не только для владельца устройства, но и для окружающей среды.

Сегодня троллим — завтра повторяем

Жизнь без 3,5 мм разъема для наушников — есть, решили в Apple и, не обращая внимание на недовольство пользователей, избавили iPhone 7 от мини-джека. Тогда концерн из Купертино заявил, что такой шаг потребовал определенной смелости и они нашли в себе силы «ампутировать» 3,5 мм аудиоразъем.

Тогда такие компании как Samsung и Google посчитали своим долгом потроллить Apple за этот шаг. Уколоть концерн из Купертино тогда решилась и OnePlus, преподнося 3,5 разъем в OnePlus 5 чуть ли не манной небесной. И безразлично, что сама «пятерка» в исполнении OnePlus удивительным образом напоминала iPhone 7 Plus.

И что же мы с вами увидели дальше? А то, что те, кто стебался над Apple впоследствии сами последовали ее примеру и посчитали 3,5 мм разъем атрибутом архаичным, ведя своих пользователей в беспроводное будущее. И оправдания для такого шага у них нашлись. Но при этом все дружно забыли, что еще вчера подсмеивались над Apple и в своих рекламах преподносили 3,5 мм разъем как достоинство своих устройств.

Поговори с Huawei Mate 9

В 2017 году Huawei выпустила рекламу посвященную выходу флагмана Mate 9. И вроде бы сам ролик был безобидным. Сидит себе парень в кресле и проходит собеседование, а в качестве собеседника для соискателя выступает голосовой помощник Alexa. «Эпичное» завершение ролика — Huawei Mate 9 и логотип Leica. Что хотела компания этим донести, остается загадкой. Но при этом ей хватило наглости в качестве главного героя пригласить актера, который снимался ранее в рекламе Apple.

Китайцы хотели показать, что их огромные бюджеты на рекламу позволяют им нанимать актеров, которые снимались у «самой» Apple в роликах? Было бы неплохо, если бы они при этом еще и придумали адекватный сюжет, а заодно еще и посыл было бы неплохо предложить.

LG G Flex — мутация или на грани безумия

Для рекламы этого сюжета выбрали двух парней, один из которых дарит другому подарок. К чему это привело? На экране мы видим мутировавшую руку, как кормят рот на ладони и спокойное отношение ко всему происходящему со стороны человека, с чьей рукой это все проделали. Найти что-то более безумное сложно.

HTC One M9 или психоанализ

Есть в истории HTC реклама, смотря которую сложно сказать, что она имеет какую-то смысловую нагрузку. В центре сюжета человек, лишенный вкуса и эмоций. В целом упор сделан на психологическом расстройстве человека, когда ни один смартфон его не радует. Задумка оказалось слишком сложной, но если вы поняли суть сюжета, мы вас поздравляем.

Не обманешь, не продашь

Huawei и Samsung — любители выдавать фото, созданные на зеркалку, за снимки на камеру смартфона. Причем ловили компании за руку не раз. И рекордсменом тут стала Huawei. Первый раз китайская компания «облажалась» в 2016 году со снимками на камеру смартфона Huawei P9. Второй инцидент произошел в 2018 году, когда компания выставила на всеобщее обозрение снимок, который якобы был создан селфи-камерой Huawei Nova 3i. Как оказалось, без зеркальной камеры тут дело не обошлось.

Очередной раз компания «налажала» с Huawei P30 Pro, демонстрируя «чудесные» возможности зума. Правда, сами снимки были взяты с фотостоков и потом компания оправдывалась, заявляя, что она лишь рекламирует саму функцию смартфона, не утверждая, что снимки созданы именно мобильником.

Что общего между мясом, цепным псом и OnePlus 5T?

Снять просто красивый рекламный ролик о смартфоне — архаизм и не для нас. Так решили в OnePlus, решив создать «вирусный» ролик, который бы все обсуждали. Но не потому, что смартфон хорош или само видео, а потому, что сама реклама полная дичь.

Сюжет строится вокруг человека, чей костюм состоит из кусков свежего мяса. На него натравливают голодную собаку, а сам герой при этом снимает видео на Samsung Galaxy S8 и OnePlus 5T. Цель — показать, чье видео выйдет более качественным и плавным. Говорить о победителе, думаю не стоит. Но сам ролик выглядел отвратительно и градус безумия тут зашкаливал.

Безопасность = ColorOS

Oppo поставила цель в выгодном свете показать свою фирменную оболочку ColorOS. По сюжету парочка проводит романтический ужин за бокалом шампанского, и дамочка решила пооткровенничать с парнем, поведав ему, с кем или чем она чувствует себя безопасно. В итоге оказалось, что речь идет об интерфейсе ColorOS 6. Сюжет откровенно скучный, банальный, если не сказать глупый. Дополнила неприятную картину ужасная озвучка. Компанию тогда изрядно раскритиковали за безвкусицу, было решено рекламу убрать с официального сайта и YouTube-канала компании.

По смартфону LG и чехлу Dual Screen всем озабоченным

Отметилась на ниве создания странной рекламы и компания LG. Ей нужно было сделать так, чтобы пользователь поверил, что второй «пристегивающийся» дисплей LG V60 штука полезная и нужна. И в качестве возможно сценария использования было предложено создавать фоточки, заглядывая под юбочку девушки. А делал это старый и озабоченный дедуган, которому и была отведена роль показать, что второй экран — вещь нужная.

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