Samsung анонсировала новые датчики ISOCELL: от 32 Мп до 108 Мп и размер пикселя имеет значение

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Samsung представила 4 датчика с размером пикселей 0,7 мкм

Пока одни специалисты считают идею миниатюрных пикселей и технологию Quad Bayer бесполезной и тупиковой ветвью развития датчиков изображения, Samsung свято в них верит и продолжает создавать подобные решения. Так, сегодня она представила четыре новых сенсора, которые войдут в новую серию модулей. Объединить их в одну линейку позволила одна особенность — размер пикселей составил всего 0,7 мкм.

Анонсирован был 108 Мп датчик третьего поколения Samsung ISOCELL HM2, сенсор ISOCELL GW3 на 64 Мп, 48 Мп модуль ISOCELL GМ5 и датчик на 32 Мп ISOCELL JD1.

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Компания заявляет, что она продолжает нести в массы инновации, такие как ISOCELL Plus и Smart ISO, которые работают по принципу «больше пикселей в меньшем датчике». До недавнего времени принято было использовать пиксели размером 0,8 мкм, но Samsung посчитала, что этого недостаточно и уменьшила их размер до 0,7 мкм. Она заявляет, что даже 0,1 мкм способен существенно повлиять на общий размер датчика, а также высоту модуля камеры. В итоге новейшие датчики компании, где размер пикселя составляет 0,7 мкм, на 15% меньше и на 10% тоньше сенсоров с 0,8 мкм пикселями.

Для того, чтобы новые сенсор могли захватывать достаточное количество света, использовали усовершенствованные технологии ISOCELL Plus и Smart-ISO. Применили тут и технологию ISOCELL 2.0, которая повышает светочувствительность на 12% по сравнению с предыдущей разработкой.

Модуль ISOCELL HM2 разрешением 108 Мп использует систему Quad Bayer, которую маркетологи компании называют Nona-Binning и она отвечает за объединение 9 соседних пикселей в один большой. Еще одна фишка модуля — 3-кратный зум без потери качества.

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Датчик ISOCELL GW1 предлагает разрешение 64 Мп, и он найдет свое применение в устройствах массового сегмента. Благодаря использованию уменьшенных пикселей, новый датчик по своим размерам практически идентичен 48 Мп модулю Samsung с 0,8 мкм пикселями. Здесь используются технологии Tetracell и Smart-ISO, отвечающие за точность цветопередачи и яркость изображения. Есть поддержка записи видео 4К со скоростью 60fps.

Модуль на 48 Мп ISOCELL GM5 позиционируется как универсальное решение, который должен лечь в основу широкоугольных и телескопических объективов. Есть поддержка HDR, записи видео в формате FullHD со скоростью 480 fps. Благодаря технологии Tetracell при недостаточном количестве света соседние пиксели объединяются в массив 2х2.

Датчик ISOCELL JD1 заявлен как самый маленький в индустрии датчик изображения разрешением 32 Мп и диагональю 1/3,14 дюйма. Благодаря своим миниатюрным размерам он должен стать идеальным решением для селфи-камер и его можно будет даже отправить под дисплей.

Массовое производство датчиков ISOCELL HM2, GW3 и JD1 уже стартовало, а ISOCELL GM5 еще находится на стадии тестирования.

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Источник: samsung