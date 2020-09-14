Какой будет камера Samsung Galaxy S21 Ultra

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Слили характеристики камеры Samsung Galaxy S21 Ultra: четыре датчик и два из них телеобъективы

Samsung Galaxy S20 Ultra стал одним из заметных устройств нынешнего года. Это мощный и технологичный гаджет нынешнего сезона, который к тому же поражал воображение основной камерой с поддержкой 100-кратного цифрового зума. Правда, на поверку все эти выкрутасы с масштабированием оказались лишь пафосом и маркетинговой завлекалочкой.

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Работой над ошибкой должна стать камера Samsung Galaxy S21 Ultra, которая, как и предшественник может получить четыре модуля. Но теперь вместо одного телеобъектива предложат два. В итоге набор датчиков в будущем флагмане должен выглядеть так: 108 Мп + 12 Мп (широкоугольный модуль) + 10 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + зум-объектив (5-кратный зум). Что касается фронтальной камеры, то у Galaxy S21 она должна быть разрешением 40-мегапикселей.

Серия Samsung Galaxy S21 должна дебютировать в феврале следующего года и опять может включать в себя три модели, где помимо базовой предложат Pro-версию и Ultra. Новинки будут базироваться на Snapdragon 875 и Exynоs 1000 в зависимости от региона продаж.

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Последние слухи также указывают на то, что серия Galaxy S21 утратит титул премиальной. Теперь она займет промежуточное место между А-серией и линейкой Galaxy Z, где последняя будет носить титул самой технологически совершенной и премиальной в модельном ряду Samsung.

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Источник: sammobile