Samsung Galaxy S21 и Galaxy Note 21 разжалуют. Чипы Exynos начнут наступление на рынок

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Samsung Galaxy S21 и Galaxy Note 21 лишатся статуса флагманов. Exynos начнут продавать пачками

Стратегия Samsung в следующем году может претерпеть серьезные изменения. Обещают резкую смену курса в продуктовой линейке, где на первый план выйдут складные устройства серии Galaxy Z, и именно они будут считаться премиальными аппаратами, где демонстрируются все достижения компании в области смартфоностроения. Смартфоны же семейств Galaxy S и Galaxy Note отойдут на второй план и будут уступать по оснащению топовым устройствам компании.

В то, что Samsung связывает свое будущее в премиальном сегменте со складными устройствами, сообщил известный поставщик утечек Ice Unverse. Он акцентировал внимание, что из А-серии исчезли топовые модели, которые стали бы преемниками Galaxy A80 и Galaxy A90. Тогда как Galaxy Note 20 по своим характеристикам не дотягивает до той планки, которую ранее устанавливали устройства семейства Note. По его словам, «Samsung может ослабить серии S и Note, а истинными будут флагманы серии Z».

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Что ж, если его предсказание сбудется, то революционеры внутри Samsung, поставили на кон сомнительную затею. В своем нынешнем состоянии складные смартфоны еще далеки от совершенства, они не могут предложить адекватное соотношение цена/качество. Это нишевые модели, которые на данный момент больше существуют для того, чтобы поднять информационный шум и являются экспериментами по своей сути. Они точно не станут хребтом продаж в ближайшие пару лет. Зарабатывать компания планирует на среднего класса устройствах и на бюджетниках.

Кроме того, пришло сообщение, что львиная доля устройств серии Galaxy S21 будут построены на базе фирменного чипа Exynos. А самое любопытное, что компания вернется к практике продавать флагманские чипы на сторону. Exynos 1000 станет частью не только устройств Samsung, но и смартфонов других компаний.

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Компания хочет стать крупнейшим производителем процессоров на рынке и идет к этому. Сделано это будет за счет наращивания продаж фирменных чипов на сторону. На фоне роста стоимости флагманских процессоров Qualcomm, Samsung готова демпинговать ценами и предлагать свои чипсеты, как доступную альтернативу SoC Snapdragon.

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Источники: phonearena, phonearena