Samsung DeX – может заменить ПК, но не хочет этого делать

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Оно могло заменить PC, но к сожалению

Современные смартфоны стали миникомпьютерами в кармане, но их размеры все еще являются ограничителем их возможностей. Samsung уже несколько лет использует технологию DeX для превращения своих смартфонов и планшетов на полноценные рабочие станции. Ну почти. А точнее, если бы этого действительно хотели.

Что такое Samsung DeX?

Samsung DeX – это программная платформа, которая позволяет использовать ваши Galaxy телефоны и планшеты в режиме компьютерного рабочего стола, при наличии соответствующих аксессуаров. К сожалению, из-за нежелания создавать внутреннюю конкуренцию это еще не полноценная замена ПК, но вы сможете использовать важные программы на большом экране с мышью и клавиатурой.



Подключив мышь и клавиатуру вы получаете почти полноценный опыт работы с Linux/ChromeOS/Windows: Taskbar, очень напоминающий Windows, возможность взаимодействия с окнами в десктопном варианте, все горячие клавиши работают как на Windows: вы можете сделать скриншот через Print Screen, или переключаться между приложениями через Alt+TAB.

Как настроить и использовать Samsung DeX?

Установка DeX очень проста. Вам понадобится кабель HDMI или кабель USB-C-to-HDMI, монитор, клавиатура и мышь. Также можно установить подключение через Miracast, если телевизор или монитор поддерживает эту технологию. Или, если у вас планшет Samsung с клавиатурой – есть возможность активировать этот режим прямо на экране планшета

Вы можете использовать любой современный монитор или телевизор Samsung поддерживающий Miracast. Мультипортовый адаптер также может быть полезным, но он не является обязательным.



Но, по факту создается впечатление, что Samsung особенно и не нужен этот режим и как будто он был добавлен ошибочно, и не вписывается в их маркетинговую рамку: вместо развития этого режима во что-то десктопное, он словно заморозился. Когда-то, еще во времена One UI 1 был такой режим как Linux On DEX, отказ от которого я самсунгу не могу простить: тогда можно было запускать Ubuntu 16.04 LTS прямо на вашем смартфоне или планшете, можно было напрямую программировать со смартфона и это открыло бы огромную перспективу для развития девайса "все в одном".





Учитывая, что этот режим есть еще с Galaxy S8 – мое видение, что он сейчас просто не вписывается в общую концепцию маркетинговой линии Samsung, ведь им гораздо выгоднее, чтобы вы к смартфону приобрели еще и ноутбук, однако удалять этот режим как-то уже и нельзя – для многих этот режим стал излюбленным. Поэтому и остается из фишек только desktop-вид и возможность пролистывать браузер или word файлы как вы с ПК.

Однако, для написания курсовых работ, работы с таблицами этого режима будет достаточно: это Chrome OS в вашем кармане, ведь функциональность аналогична: возможность устанавливать Android приложения и использовать браузер "на всю".

Я искренне не понимаю, почему крупные игроки Android не делают вообще ничего для развития их устройств как профессиональных решений, и пока этой консолидации не произойдет – iPadOS и дали будет приобретать новые программы для профессионалов, а рынок Android планшетов/раскладных девайсов все также будет наполнен устройствами , которые нужны исключительно для получения большего экрана для просмотра YouTube или срочно сделать документ, если у вас дома нет пк. Однако своих фанатов Samsung DEX точно имеет.

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