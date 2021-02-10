Samsung Galaxy A03 бюджетный долгожитель с хорошим звуком

56

Осталось узнать о цене Samsung Galaxy A03

В своей неспешной манере Samsung продолжает обновлять модельный ряд и на днях представила Galaxy A03. Это бюджетный смартфон, который по одной понятной компании причине попал в линейку устройств среднего класса. К числу сильных сторон новинки причисляют емкую батарейку и хороший звук.

Читать также: Начинается новая эпоха для Exynos ﻿

Samsung Galaxy A03 укомплектовали 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 5 Мп. Габариты устройства составили 164,2х75,9х9,1 мм и тыльная крышка изготовлена из пластика. Построен смартфон на базе восьмиядерного чипа с тактовой частотой 1,6 ГГц. Конкретная модель процессора не сообщается и среди предположений говорят о том, что это может быть процессор Exynos 7884 или какой-то из чипов UNISOC.

В арсенале Galaxy A03 флеш-накопитель емкостью 32/64/128 Гб, 3/4 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка Dolby Atmos и двойная тыльная камера 48 Мп + 2 Мп. Когда и с каким ценником смартфон появится на прилавках магазинов, объявлено не было.

Читать также: Samsung все же прикрыла линейку Galaxy Note

﻿﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena