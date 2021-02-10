Samsung все же прикрыла линейку Galaxy Note

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Но официального подтверждения нет

Приговор серии Galaxy Note вынесен. Компания хоронит ее, ей осталось жить считанные дни. С просторов Южной Кореи пришло известие, что в конце нынешнего года Samsung свернет производство всех моделей Galaxy Note 20. Появление преемников предлагают не ждать. История линейки Galaxy Note подошла к концу.

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Как известно, ранее флагманы этого семейства отличались продвинутыми возможностями стилуса S Pen. После того как Samsung наградила такими же способностями Galaxy S21 Ultra и складной Galaxy Z Fold 3, то смысл существования отдельной линейки исчез. Ранее компания заявила о намерении сделать любимые функции Note доступными на большем количестве устройств Galaxy и уверенно претворяет задуманное в жизнь.

Правда, сама Samsung предпочитает не давать прямого ответа о судьбе Galaxy Note. Ее глава на одной из конференций заявил, что кризис на рынке чипов коснулся их, поэтому они решили «попридержать» выход обновления в этой серии. Сейчас мы имеем то что имеем, в 2021 году линейка Galaxy Note 20 не получила преемника и есть большой скепсис, что мы его дождемся. По крайней мере, в ближайшее время.

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Источник: etnews