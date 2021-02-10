Начинается новая эпоха для Exynos

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Samsung верит в Exynos и увеличит количество устройств с чипами собственной разработки

Негатива вокруг чипов Exynos хватает. Есть немало тех, кто считает их ужасными и даже организовали сбор подписей под петицией, призывающей компанию отказаться от фирменных SoC в пользу решений от Qualcomm. Но Samsung и не намерена отказываться от собственных чипов, более того — она увеличит количество собственных устройств с ними на борту.

Еще в октябре в сети появилась новость, что Samsung всерьез настроена увеличить долю смартфонов на Exynos до 50-60% в модельном ряду. Стремление к увеличению количества чипсетов Exynos распространяется на смартфоны среднего и бюджетного класса. На днях другой источник подтвердил движение компании в части наращивания количества моделей с фирменными процессорами. По его информации, количество устройств Samsung с чипами Exynos удвоится или утроится в следующем году.

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Вполне логично, что такой шаг компании объясняют кризисом на рынке полупроводников из-за нехватки чипов. Samsung стремится снизить свою зависимость от сторонних чипмейкеров. А вот насколько этот прогноз верен, узнаем уже по итогам следующего года. Держим в памяти и другое предсказание, что в 2022 году Samsung выпустит 64 модели смартфонов и планшетов, из которых только 20 получат фирменные чипы Exynos. А это менее 30% от общего количества всех ожидаемых гаджетов.

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Источник: androidauthority