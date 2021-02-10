Samsung Galaxy A05 – ультрабюджетник с мощным процессором появился на фото

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Бюджетник не «тормозит», имеет большую батарею и не худший дизайн – что еще нужно?

Фото самого дешевого смартфона Samsung из новой линейки появились в сети. Благодаря мощному для этого класса процессору Samsung Galaxy A05 может приобрести популярность.



Ультрабюджетник Galaxy A05 выглядит стильно, чего иногда не хватает недорогим смартфонам Samsung. Но на фото все же видна широкая нижняя рамка и «капля» для селфи-камеры. В целом дизайн смартфона бюджетный, но не «страшный»﻿ и подражает виду Galaxy A04.



Главная его особенность – более мощный процессор Helio G85, который может сделать Samsung Galaxy A05 лидером в своем классе. Его предшественник Galaxy A04 имел только Helio P35. Система лишена поддержки 5G, но это необходимый компромисс и пока не актуально для Украины.



Кроме быстрого процессора, бюджетная «рабочая лошадка» должна долго держать заряд. Аккумулятор на 5000 мАч, с учетом небольших потребностей системы даст большое время автономной работы.

Характеристики Samsung Galaxy A05 стали известны в начале августа после получения им сертификации.

Источник: GadgetTendency