Samsung Galaxy A14 LTE: уже в продаже за 7999₴, стоит ли покупать?

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Еще один тихий анонс от компании Samsung

В конце февраля 2023 года компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A14 4g. Единственное, что оставалось без ответа, это дата начала продаж и цены. И вот новинка стала доступна в официальном магазине Samsung.

Внешний вид новинки в целом полностью повторяет своих старших братьев. Кажется, последний год для дизайнеров Samsung был самым легким в карьере. Вся линейка смартфонов от флагманов до бюджеток сделана как под копирку. Конечно, мы понимаем, что это сделано для узнаваемости смартфонов бренда, но как отличить флагманский S23+ от бюджетного A14 решительно непонятно.

Samsung Galaxy A14 LTE, как его называют на сайте, получил PLS дисплей с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60Гц. Для понимания PLS это фирменная технология Samsung, которая является аналогом IPS. Диагональ экрана как у старшего A34 – 6,6 дюйма. Впереди есть вырез с 13-МП камерой для селфи, а сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Разрешение основной камеры составляет 50 МП + 5 МП + 2 МП.

Сердцем смартфона стал чип Helio G88 с частотой до 2 ГГц и графическим ядром Mali-G52 MC2. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. Также смартфон получил пластиковый корпус, разъем для наушников. NFC и Android 13 и One UI 5

Все желающие смогут заказать смартфон в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти по цене ₴7999 и ₴8599 соответственно. Вне зависимости от комплектации объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Доступные цвета: серебристый, черный и желтый.

Не могу не вспомнить, что на нашем рынке только появился очень серьезный конкурент от Xiaomi Redmi Note 12 4G, который за странным совпадением стоит так же, но за эти деньги предлагает AMOLED дисплей на 120 Гц и более современный, очень энергоэффективный процессор. Конечно срок поддержки у Samsung будет длиннее и сам бренд более престижный, но других плюсов у корейца я не нашел.

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Источник: samsungshop