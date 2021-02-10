Samsung Galaxy A15 5G – новые характеристики и рендер смартфона за $199

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Неплохо, но за $199﻿ можно было бы отказаться от «капли» на экране

В начале этого года Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy A14 5G, и совсем скоро компания объявит о его преемнике. Истоки изображений Galaxy A15 5G появлялись и раньше, а теперь одно из них продемонстрировало тройную основную камеру будущего смартфона.



Информатор Энтони (@TheGalox) в X Twitter рассказал о некоторых основных характеристиках Galaxy A15 5G. По его словам, смартфон будет иметь экран OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Он получит новую ультраширокоугольную камеру и максимальную мощность зарядки 25 Вт. Ожидаемая американская цена телефона – $199.



Из других источников уже было известно, что Samsung Galaxy A15 5G будет иметь 3,5-мм аудиоразъем и порт USB Type-C для подзарядки. Диагональ экрана составляет 6,4”. Пока никакой официальной информации о смартфоне нет и трудно сказать, когда он выйдет.

Источник: TheTechOutlook