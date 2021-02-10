Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G получили 5(!) лет поддержки

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Компания сделала достаточно щедрый подарок владельцам новых устройств

Вчера Samsung представила трио смартфонов Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G, которые должны стать двигателями продаж компании. При этом все три модели не получили комплектной зарядки, но этот недостаток компания решила компенсировать увеличенным сроком поддержки.

Samsung объявила, что новые смартфоны получат четыре крупных обновления Android и в течение пяти лет на них будут приходить патчи безопасности. Конкуренты ничего не могут противопоставить в этом сегменте устройствам Samsung. Южнокорейский гигант поставил Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G в один ряд с флагманами компании по части программной поддержки.

Напомним, что вчерашнее трио дебютантов поставляется с предустановленной Android 12 и фирменной оболочкой One UI 4.1. А это означает, что Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G гарантирована обновятся до Android 13, Android 14, Android 15 и Android 16. Теоретически владельцы новых смартфонов могут использовать эти модели в течение следующих пяти лет, не беспокоясь о низкой безопасности или утрате актуальности существующего программного обеспечения.

Есть вероятность, что ряд элементов фирменного интерфейса One UI не доберутся до них из-за аппаратных ограничений, но новое трио, по крайней мере, будет соответствовать времени в отношении дизайна интерфейса и общего пользовательского опыта.

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Источник: sammobile