Samsung Galaxy A52: лучший в своем классе по качеству съемки видео

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Как снимает видео Samsung Galaxy A52

Были времена, когда Samsung вела себя вальяжно и консервативно на рынке смартфонов. Современные смартфоны Samsung стали продуманными и сделаны со вкусом, она начала создавать конкурентоспособные модели, особенно в рамках А-серии. Вновь говорим о Galaxy A52, который метит на звание «золотой середины» в рамках своей линейки и среднего сегмента в целом.

Как там с прогрессом камер? Он есть и компания впервые «прикрутила» оптическую стабилизацию в смартфоне не из флагманской серии. Насколько это достоинство привлекательно и способно ли оно побудить потенциального покупателя решиться на покупку Galaxy A52? Проверяем потенциал смартфона по части видеосъемки.

Сразу скажем, что Galaxy A52 умеет снимать видео в FullHD с частотой до 60fps им в 4К — до 30fps. И делает он это надо сказать — совсем недурственно. Здесь нет претензий к перенасыщенности цветов и камера отлично подходит для съемок блога. И это наглядно демонстрируют последние короткие ролики в сторис.

Система стабилизации действительно здорово компенсирует движения оператора, она отрабатывает свое предназначение. Это ощутимый и заметный шаг вперед, качество видео очень достойное. Особенно, когда речь идет о съемке днем, когда ролики получаются яркими, четкими и детализированными. Но вот ночью качество неизменно ухудшается, и картинка немного «плывет». В любом случае надо отдать должное Samsung, она научила Galaxy A52 предлагать лучшее среди Android-смартфонов средней руки качество записи видео.

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