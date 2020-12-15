Samsung Galaxy A52 получит 4G-версию

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Samsung Galaxy A52 засветился в бенчмарке с чипом Snapdragon 720G

Не так давно стало известно, что Samsung готовит анонс Galaxy A52, который выйдет в модификациях с поддержкой 5G и без таковой. В случае с версией с поддержкой сетей пятого поколения смартфон получит чип Snapdragon 750G, а вот какой процессор предложит 4G вариация ясности не было. Теперь благодаря бенчмарку Geekbench появилось понимание, какая платформа ляжет в ее основу.

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Информацию в синтетическом тесте удалось разыскать изданию GalaxyClub. Это позволило узнать, что 4G-версия Galaxy A52 будет построена на базе восьмиядерного чипа Snapdragon 720G с тактовой частотой 2,3 ГГц. Бенчмарк дал понимание, что смартфон получит 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11. Предположительно, поверх операционки установят фирменную прошивку One UI 3.0.

Что касается прочих характеристик, то с большой долей вероятности Galaxy A52 в версиях с поддержкой 5G и 4G будут созвучны, а все различия сведутся только к тому, какая аппаратная платформа ляжет в их основу. Смартфон должен предложить AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма, пластиковый корпус с габаритами 159,9х75,1х8,4 мм, 3,5 мм разъем для наушников и четырехмодульную основную камеру. Когда состоится премьера, точных сведений нет, но известно, что ценник на новинку может быть в районе $500.

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Источник: mysmartprice