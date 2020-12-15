В Samsung Galaxy S21 появится возможность убрать ленту Bixby и включить Google Discover

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Samsung Galaxy S21 должен дать фанатам бренда то, чего они так долго ждать – возможность убрать ленту Bixby.

Очень многим нравится прошивка от Samsung, One UI, но даже ее фанаты могут отметить один огромный минус ПО от корейской компании – умный помощник Bixby. Samsung уже несколько лет пытается активно продвигать своего ассистента всеми возможными способами, и самый заметный из них – лента новостей, вызываемая свайпом.

Лента Bixby (на самом деле, имеющее название Samsung Free) раздражает не столько своим наличием, а фактом того, что ее нельзя сменить. Но, похоже, с появлением новой флагманской линейки Galaxy S21 это может поменяться.

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Один из пользователей в своем Twitter отметил, что в его неназванном флагмане от Samsung один раз появился интересный баг – вместо привычной ленты Bixby «вылезла» лента Google Discover.

Google Discover﻿

На это обратило внимание издание Android Police. Хотите верьте, хотите нет, но издание уверено, что в прошивке для следующего Galaxy S21 появится возможность полностью перейти именно на удобный Google Discover. Эту информацию изданию сообщили источники, близкие к Samsung. В итоге изменение дойдет до всех смартфонов бренда, которые получат обновление до One UI 3.1.

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Google Discover набрал широкую популярность у пользователей смартфонов на Android благодаря персонализированным новостям, видео и другому контенту на основе личных запросов в поиске и активности Chrome на всех устройствах.

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Samsung Free﻿



Источник: Android Police



https://andro-news.com/news/harakteristiki-novogo-huawei-enjoy-20-se-poyavilis-na-profilnyh-.html Характеристики нового Huawei Enjoy 20 SE появились на профильных сайтах за неделю до презентации(в Адм. панель)