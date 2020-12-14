Samsung сошли с ума: теперь компания обновила прошивку шестилетнего планшета Galaxy Tab S 8.4

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Samsung конкретно взялись за свои старые устройства – теперь даже старичок Galaxy Tab S 8.4 получает обновление.

В этом году Samsung пообещали пересмотреть свое мнение насчет поддержки ПО своих устройств. Компания заявляла, что отныне все свежие флагманы будут поддерживаться как минимум 3 года, а многие популярные бюджетные устройства – два года. Однако компания не только действительно начала активнее обновлять прошивки своих новых устройств – она еще и «перевыполнила план».

Недавно мы рассказывали вам про то, как Samsung обновили ПО своему старичку Tab S2 пятилетней давности. А сегодня мы узнали, что еще больший раритет – Galaxy Tab S 8.4 – также получил новую версию прошивки.

Несмотря на то, что по всем правила поддержка планшета должна была уже закончиться, WiFi-вариант Samsung Galaxy Tab S 8.4 с номером модели SM-T700 получил в Европе новую версию прошивки под номером T700XXU1CTK1. Впервые о распространении данного обновления сообщил фанатский сайт GalaxyClub, и так как у них нет доступа к старому планшету, список изменений прошивки не известен. Все же стоит отметить заинтересованность Samsung в пользователях старых устройств.

Samsung выпустил планшет Galaxy Tab S 8.4 еще в 2014 году в качестве первой модели во флагманской серии планшетов Galaxy Tab S. Этот планшет поставлялся в двух вариантах - WiFi и LTE. Первый был оснащен Exynos 5420, а второй – Qualcomm Snapdragon 800.

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Главной изюминкой этого планшета стал 8,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1600 x 2560 пикселей. На рынок планшет вышел с Android 4.4.2 и был обновлен до Android 6.0.

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Источник: Galaxy Club



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