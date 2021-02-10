Samsung Galaxy A53: вот как выглядит претендент на звание самого популярного смартфона компании 2022 года

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От экспериментов с дизайном отказались

В последние годы Samsung агрессивно развивает линейку Galaxy A, чтобы конкурировать с китайскими брендами, чьи продукты стали все лучше восприниматься потребителями. В число самых популярных устройств попали Galaxy A50 и Galaxy A51, а также пользователи достаточно охотно приобретают Galaxy A52. Предстоящий Galaxy A53 призван повторить успех предшественников.

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Сегодня сетевой информатор OnLeaks показал нам как будет выглядеть Galaxy A53. В дизайне новинки видна преемственность c Galaxy A52, разве что основная камера более плавно сливается со «спинкой», а сама тыльная крышка теперь плоская и не изгибается по краям. По всей видимости, задняя панель изготовлена из пластика и предлагает матовый оттенок. Лицевую панель Galaxy A53 производитель оставил нетронутой и повторяет ту, что предложил предшественник.

Обращает на себя внимание то, что компания отказалась в новинке от 3,5 мм разъема для наушников. По данным источника, толщина корпуса Galaxy A53 составит 8,14 мм (9,73 мм с учетом блока основной камеры). О технических характеристиках смартфона ничего не известно и стоит лишь строить догадки, что тут установят 120-герцовый AMOLED-дисплей, до 8 Гб оперативной памяти и до 128 Гб постоянной, вновь предложат водозащиту и систему оптической стабилизации изображения в основной камере.

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Источник: phonearena