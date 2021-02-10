Серия Samsung Galaxy S22 не получит чип Exynos 2200? Не спешите верить слухам

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Битва слухов: так получит семейство Galaxy S22 чипсет Exynos 2200 или нет

В один прекрасный момент Samsung осознала, что ее флагманским чипам не хватает мощности. Особенно, в части графической производительности. Поэтому компания привлекла к сотрудничеству AMD, которая помогает создавать более мощную графику для Exynos. Анонс Exynos 2200 с AMD RDNA2 ждем до конца года, а потом в феврале должна была последовать презентация серии Galaxy S22 с этим чипом.

Но сегодняшний материал издания LetsGoDigital способен был разочаровать фанатов. Со ссылкой на бывшего сотрудника Samsung Super Roader ресурс сообщил, что из-за проблем с производством Exynos 2200 компания вынуждена отказаться от идеи его установки в семействе Galaxy S22. По его сведениям, в этом году во флагманской серии Galaxy S будет единолично править новый чип от Qualcomm. Другими словами, от практики выпуска устройств с двумя платформами компания отказалась, все модели независимо от региона продаж будут предлагать Snapdragon 898.

Этот же источник сообщил, что премьера линейки Galaxy S22 состоится 8 февраля 2022 года. Прием предзаказов стартует сразу же после презентации. Это согласуется с теми сведениями, которые слил в сеть в минувшие выходные известный блогер Джон Проссер.

Верить этому предсказанию? Мы склонны отнестись к нему скептически и не доверять ему. Редактор популярного и известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, который имеет приличный послужной список достоверных сливов, по следам материала Letsgodigital опроверг информацию о том, что в семействе Galaxy S11 бал будет править только Snapdragon 898. Он заявил, что у него есть доказательства из программного обеспечения, что Exynos 2200 будет установлен в новых флагманах. «Тот, кто первоначально сообщил о Snapdragon 898 во всех регионах, извергает всякую ерунду», — резюмировал Макс Вайнбах.

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В то, что серия Galaxy S22 будет представлена только в версиях с Snapdragon 898, не верит и другой известный сетевой информатор Ice Universe. На своей странице в Twitter он заявил, что у него есть информация, что Galaxy S22 с Exynos 2200 будет доступен в ряде стран и регионов.

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Источники: twitter, twitter, letsgodigital