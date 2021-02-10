Samsung в гневе из-за слива фото Galaxy S22 Ultra

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Ирония в том, что негодование компании также утекло в сеть, как и даты анонса будущих новинок

С каждым годом мы все больше знаем о еще не вышедших продуктах Samsung. Южнокорейскому гиганту с каждым годом все сложнее хранить в тайне свои планы и разработки. За последние годы было немало провалов службы безопасности компании, когда в сеть утекали фотографии еще не представленных устройств и их характеристики. Один из последних проколов — появление в сети фотографий Galaxy S22 Ultra.

Снимки подтвердили наличие встроенного стилуса и необычное исполнение основной камеры. Естественно, что слив фоточек Galaxy S22 Ultra не остался незамеченным со стороны самой компании. Как заявляет авторитетный инсайдер Ice Universe, в Samsung могут пройти кадровые чистки. Компания начала внутреннее расследование, чтобы найти виновного в сливе информации известному блогеру и хочет наказать его.

А пока Samsung занята поиском «крота», конфиденциальная информация из ее стен продолжает проистекать. Все тот же Джон Проссер, который выложил в сеть фото Galaxy S22 Ultra, сообщил, что 4 января 2022 года пройдет пресс-мероприятие Unpacked, на котором покажут Galaxy S21 FE, а его продажи планируют начать с 11 января. Он же сообщил о том, что семейство флагманов Galaxy S22 представят 8 февраля 2022 года и в этот же день будет дан старт приему предзаказов на новинки. В продажу новинки поступят 18 февраля.

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Теперь компания нужно будет найти не только того, кто сделал фото Galaxy S22 Ultra, но и того, кто проболтался о сроках релиза.

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Источник: twitter