Samsung Galaxy A55 меняет правила игры, Xiaomi 14T Pro – козырь в рукаве, а OnePlus 12 расстроил обозревателей качеством

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Эта неделя оказалась достаточно насыщенной на презентации и истоки. Основное внимание было приковано к анонсам двух флагманов от дочерних компаний Oppo. Первым мы увидели "Настоящий флагман" OnePlus 12, который хоть и стал значительно лучше предшественника по некоторым вопросам, но по одному параметру флагманом не стал. А первые обозреватели вообще заметили серьезные недостатки сборки.



Вторым на очереди был Realme GT5 Pro, и вот этот красавец имея на борту почти все то же, что у OnePlus 12, получил гораздо более приятный ценник. Думаю, что за свои деньги это пока самый лучший смартфон на рынке. Google выпустила серьезное обновление ОС для Pixel 8 Pro , которое вместе с новыми функциями камеры исправило проблемы с игровой производительностью. Наконец Pixel стали игровыми, вот поворот.



Огромная порция утечек о смартфонах Samsung будто намеренно вылилась в сеть, чтобы подогреть интерес пользователей. И гвоздем программы стала даже не линейка S24, а будущий среднебюджетный A55. То, что предложат корейцы в следующие модели немного изменит правила игры и даст конкурентам серьезного копняка под ср*ку. Когда-то они внедрили влагозащиту и китайцы подхватили, теперь качественный корпус.

Ну и, конечно, не обошлось без парочки новостей из соседней сверхдержавы, которая с недавних пор боится радуги, а также немного дичи для поднятия вашего настроения. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте: