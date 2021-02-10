Samsung Galaxy A73 2022 предложит флагманскую камеру

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108 Мп датчик теперь появится и в устройстве Samsung среднего уровня

Чтобы поднять престиж и привлекательность устройств серии Galaxy A, Samsung стала добавлять в модели этой линейки какие-то флагманские фишки. На этот раз она планирует выпустить смартфон, который предложит датчик изображения разрешением 108-мегапикселей.

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Впервые 108 Мп камера появилась в Galaxy S20 Ultra и затем компания начала ставить ее во флагманских моделях. Поговаривают, что в случае с серией Galaxy S22 производитель может отказаться от этого датчика, но зато предложит его в Galaxy A73 2022. Открывать источник издание Elec не стало, но заявило, что он обладает хорошим послужным списком и уже не раз сливал достоверные данные, связанные с Samsung.

При этом помимо сенсора с высоким разрешением, Galaxy A73 2022 еще и получит систему оптической стабилизации изображения. Напомним, что ранее в сети появился слух, что вся линейка смартфонов серии Galaxy A 2022 года получит оптический стаб.

Падет ли выбор на уже имеющийся в портфолио Samsung датчик или она предложит какое-то новое решение, информации нет. Сам шаг с установкой 108 Мп датчика можно объяснить желанием укрепить свою долю на рынке и предложить конкурентное преимущество, позволяющее выделить новинку на фоне соперников.

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Источник: androidauthority