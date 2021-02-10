Камеры смартфонов серии Samsung Galaxy A 2022 года получат фишку флагманов

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Оптический стаб станет нормой в смартфонах среднего класса от Samsung в 2022 году

Смартфоны Samsung среднего класса в 2022 году должны предложить апгрейд камер. Согласно отчету из Южной Кореи, компания, по всей видимости, внедрит такую фичу как оптическая стабилизация изображения (OIS) для всех моделей серии Galaxy A в следующем году.

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Источник указывает на то, что преемники Galaxy A22 5G, Galaxy A32 и Galaxy A42 в качестве главного получат датчики на 64-мегапикселя и по качеству съемки не будет уступать актуальным Galaxy A52, Galaxy A72 и OnePlus Nord 2. Оптический стаб станет одной из маркетинговых фишек новинок, которая даст преимущество над конкурентами.

Оптическая стабилизация изображения — это технология, способная компенсировать движения камеры из-за тряски и дрожания рук, чтобы предотвратить смазывание изображения. На данный момент наличие OIS является признаком того, что смартфон получил серьезную камеру и это заявка на звание камерофона.

Такая фишка особенно пригодится тем, кто часто снимает видео или ведет собственный видеоблог. Но не стоит забывать, что установка оптического стаба приведет к удорожанию смартфона. Поэтому пользователям придется решать для себя, стоит ли соглашаться платить больше за смартфон с лучшей камерой.

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Получат ли модели серии Galaxy-A 2022 года оптическую стабилизацию изображения, узнаем не ранее первого квартала следующего года. На данный момент это только слух нуждающийся в подтверждении.

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Источник: androidauthority