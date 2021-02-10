Samsung Galaxy A73: изображения и характеристики

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Samsung Galaxy A73 предложит 120 Гц экран, 108 Мп камеру и батарейку на 5000 мАч

На 2022 год Samsung запланировала выпуск минимум 52 моделей смартфонов. В череде новинок будет Galaxy A73, который должен стать одной из продвинутых моделей серии Galaxy A и дебютирует она во втором квартале следующего года. Издание Letsgodigital поделилось с широкой аудиторией изображениями и характеристиками смартфона.

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Всерьез и изменять дизайн Galaxy A73 компания не будет. Samsung предпочитает умеренность и не меняет резко и часто облик своих устройств. Обойдутся минимальной кровью, чтобы не пришлось кардинально менять сборочные линии. Оформлен Galaxy A73 так же, как и предшественник. Тыльная крышка должна быть пластиковой, а на нижней грани разместились порт USB Type-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карт.

На передней панели установили плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран и сам корпус сертифицирован по классу IP67. По слухам, дисплей для Galaxy A73 будет производить BOE или CSOT. На данный момент компания не определилась с производителем панели, идет испытание тестовых образцов.

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Разрешение фронтальной камеры может составить 12 Мп или 32 Мп. Руководить работой смартфона будет операционной системой Android 12 с надстройкой One UI 4.0. Базироваться Galaxy A73 должен на Snapdragon 750G, предложат 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель емкостью 128/256 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Основная камера четверная и в качестве главного датчика предложат 108 Мп сенсор ISOCELL HM2 размером 1/1,52 дюйма.

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Источник: letsgodigital